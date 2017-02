Economía.- Roldán (AEB), dispuesto a que haya un reglamento comunitario que unifique los sistemas hipotecarios europeos

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), José María Roldán, se ha mostrado dispuesto a que se elabore y apruebe un reglamento comunitario que unifique los sistemas hipotecarios de la Unión Europea en lugar de que los países miembros apliquen cada uno la Directiva, al considerar que el sistema español no tiene "nada que perder".

"Hagamos un reglamento comunitario, estoy dispuesto. No tengo ningún problema, vayamos a Bruselas y pidamos un reglamento comunitario", ha manifestado Roldán durante su intervención en Los Desayunos Informativos de Europa Press.

Roldán ha explicado que un reglamento comunitario se aplica directamente a los Estados miembros y es de obligado cumplimiento, mientras que una Directiva se adapta en cada país.

El presidente de la patronal bancaria considera que un reglamento sería una forma de "que se igualen los sistemas hipotecarios europeos". "El español no tiene nada que perder, otros me temo que sí", ha añadido Roldán en referencia a otros países miembros.

Por ello, preguntado sobre la sentencia europea en materia de cláusulas suelo, se ha mostrado extrañado y sorprendido de que "el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en una cuestión al final formal, encuentre defectos que ponen en peligro un sistema que ha funcionado en conjunto muy bien". "Me sorprende", ha subrayado.

En su opinión, "el sistema hipotecario español, en términos de garantía del deudor hipotecario, es el sistema más garantista que hay en Europa". Según ha explicado, hay países europeos en los que los desahucios de viviendas se producen sin intervención judicial.

"El sistema hipotecario español, en términos de derechos del deudor hipotecario, es el mejor de Europa", ha insistido. Por ello, ha pedido "que se mire el conjunto" y "que se compare el sistema hipotecario español con otros europeos".

En opinión de Roldán, el sistema hipotecario "ha funcionado muy bien" y "el efecto de cualquier medida retroactiva sobre una cartera que permanece tanto tiempo en balance es brutalmente dañino". "Es injusto, porque el sistema hipotecario ha sido un buen sistema en conjunto y cualquier parámetro lo demuestra", ha incidido el presidente de la AEB.

"Además, es una cartera que tiene unos márgenes muy estrechos y, por tanto, tenemos que ser muy cuidadosos. Si la cartera hipotecaria deja de ser rentable, no va a haber actividad hipotecaria. Nos vamos a cargar un sistema que ha funcionado magníficamente en comparación con otros países de nuestro entorno", ha alertado Roldán.

EL MECANISMO EXTRAJUDICIAL ES "EXIGENTE" PARA LOS BANCOS

El presidente de la patronal bancaria ha apuntado que el mecanismo extrajudicial para la devolución de las cláusulas suelo ideado por el Gobierno es "exigente" para los bancos, pero también representa una "oportunidad".

En concreto, considera que es una oportunidad para, "de manera diligente", solucionar el problema "minimizando la judicialización de la cuestión y ofreciendo a los clientes que tienen derecho a ello una devolución lo mas rápida posible sin renunciar a ningún derecho".

"Es mejor para el cliente: no renuncia a sus derechos y a la vez tiene la oportunidad de tener un mecanismo rápido y sencillo para solucionar su problema si piensa que lo tiene", ha añadido el presidente de la AEB.

Preguntado por las diferentes reacciones al Real Decreto Ley que han tenido las entidades, como Bankia o Sabadell, Roldán ha apuntado que "en algunos casos, (las entidades) tienen ya procedimientos establecidos porque han tenido precedentes, devoluciones de participaciones preferentes o el tema de la salida a Bolsa", mientras que "otros bancos tienen derecho a defender que sus cláusulas, que no han sido sometidas a sentencia judicial, eran transparentes". Todos están dialogando con los clientes y eso es a mí lo que me vale", ha añadido.

"DIVORCIO ENTRE PROTECCION FORMAL Y EFECTIVA"

En opinión de Roldán, el objetivo de que se establezcan reglas "prolijas y detalladas" es que el cumplimiento de las mismas ofrezca "un puerto seguro" y ha advertido de que "la complejidad de los contratos financieros es el resultado de la regulación prolija".

Sin embargo, considera que en algunas situaciones los clientes se encuentran frente a "formalismos que no entienden" y los bancos ven que "el cumplimiento de una regulación tan costosa no les garantiza nada" y "no hay puerto seguro".

"Ni siquiera en el terreno jurídico la situación es clara. Hemos descubierto, no sin gran preocupación, que la instancia última no es el Tribunal Supremo, sino el TJUE", ha apuntado el presidente de la patronal, para quien "hay un creciente divorcio entre protección formal y efectiva" y esto "no va ni en beneficio de los clientes ni en beneficio de los bancos".

Roldán ha apuntado que los clientes deben "prestar un mínimo de atención en la contratación de productos financieros relevantes", pero que los bancos tienen la obligación de "facilitar a sus clientes toda la información que necesitan para tomar las mejores decisiones de forma autónoma e informada".

De cara al futuro, Roldán ha reclamado "que se permita la imprescindible flexibilidad para que la demanda de servicios financieros pueda ser correspondida con una oferta que se ajuste lo más posible a esas condiciones individuales".

"Debemos valorar si la regulación actual de normas de conducta, prolija y costosa, no es además ineficiente tanto para los bancos como para nuestros clientes", ha indicado, y ha añadido que "hay que recordar que lo peor para cualquier consumidor, lo más doloroso, es no tener acceso a la financiación". "No creemos un problema de exclusión financiera donde no lo había", ha pedido.



