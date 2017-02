(ampliación) la patronal aeb pide acabar con el “estigma absurdo” de que es malo que los bancos ganen dinero

El presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), José María Roldán, lamentó este jueves que "el hecho de que los bancos ganen dinero sea algo que está mal visto", para destacar la necesidad de que "desaparezca" este "estigma absurdo".

En un desayuno informativo organizado por Europa Press, el presidente de la AEB subrayó que conseguir que las entidades tengan beneficios es "bueno para los bancos, sus accionistas, que en España tiene una amplia base minorista, y la sociedad en su conjunto".

Además, Roldán recordó que en España hay experiencias sobre lo que ocurre cuando hay entidades financieras que "pierden dinero y quiebran".

Es necesario, indicó, que "el estigma absurdo de que los bancos no ganen dinero desaparezca", ya que "es bueno que ganen dinero siempre que se a un nivel aceptable".

Por otra parte, destacó la necesidad de garantizar la seguridad jurídica en el sector financiero. "No creemos un problema de exclusión financiera donde no lo había", ya que "la inseguridad jurídica no es sostenible" y en periodos de "incertidumbre, la mejor decisión es no tomar ninguna".

Roldán señaló que los resultados de los bancos están "mejorando", pero que hay que seguir avanzando en esa línea. "Hay una mejora importante que nos aproxima a cubrir el coste de capital, pero el entorno siegue siendo complejo" y los bancos no pueden "permitirse" perder la atención.

En este sentido, explicó que el entorno de bajos tipos de interés, en algunos casos negativos, es un "contra dios" que "no tiene ningún sentido, y cuanto antes vayamos a una situación normal, mejor".

La actual coyuntura, dijo el presidente de la AEB, es una "oportunidad para mejorar las relaciones a largo plazo con los clientes. Así, reconoció que hay que "mejorar la imagen" del sector, pero quiso "advertir, con modestia, de que las decisiones que ponen en duda la seguridad jurídica y que a largo plazo" pueden afectar tanto a los clientes como a la economía española en su conjunto.

"EMPRESARIO ESPECIAL"

Por otra parte, defendió la figura del banquero, que dijo es un "tipo de empresario especial", pues ha de saber de "todos" los negocios para determinar qué probabilidad hay que de que se devuelvan los préstamos.

La gestión bancaria, apuntó Roldán, es un proceso "muy complejo" y es "importante para el correcto funcionamiento de nuestras sociedades y nuestras economías".

Por ello, subrayó que "hay que negar la financiación si el proyecto carece de viabilidad". "Un buen banquero tiene que ser siempre prudente porque se está jugando uno recursos que no son suyos ni de sus accionistas, son de los depositantes", aseguró.

'BREXIT' Y TRUMP

Roldán también abordó el impacto del 'Brexit' y las primeras semanas de gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, para señalar que lamenta el proceso de salida de Reino Unido de la UE y criticar medidas proteccionistas.

En concreto, sobre Trump comentó que "tenía la esperanza de que con el poder llegara mayor realismo", pero que está teniendo una "política de gestos muy dura".

Por su parte, considera que Madrid tiene "posibilidades" de ganar peso financiero por el 'Brexit', aunque quiso dejar claro que "no va a ser el nuevo Londres, que es insustituible".

En Madrid el "entorno regulatorio y fiscal es bueno, no lo estropeemos", dijo el presidente de la AEB, para añadir que hay "buen capital humano y oficinas a buen precio".

