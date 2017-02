(avance) la patronal aeb pide acabar con el “estigma absurdo” de que es malo que los bancos ganen dinero

2/02/2017 - 9:27

MADRID, 02 (SERVIMEDIA)

El presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), José María Roldán, lamentó este jueves que "el hecho de que el que los bancos ganen dinero sea algo que está mal visto", para destacar la necesidad de que "desaparezca" este "estigma absurdo".

En un desayuno informativo organizado por Europa Press, el presidente de la AEB subrayó que conseguir que las entidades tengan beneficios es "bueno para los bancos, sus accionistas, que en España tiene una amplia base minorista, y la sociedad en su conjunto".

Además, Roldán recordó que en España hay experiencias sobre lo que ocurre cuando hay entidades financieras que "pierden dinero y quiebran". Es necesario, indicó, que "el estigma absurdo de que los bancos no ganen dinero desaparezca", ya que "es bueno que ganen dinero siempre que se a un nivel aceptable".

Por otra parte, destacó la necesidad de garantizar la seguridad jurídica en el sector financiero. "No creemos un problema de exclusión financiera donde no lo había", ya que "la inseguridad jurídica no es sostenible" y en periodos de "incertidumbre, la mejor decisión es no tomar ninguna".

