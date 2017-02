El Congreso debate hoy acabar la jornada laboral en los ministerios a las seis de la tarde

¿Solo en los Ministerios? Más prebendas para los funcionarios.



Que por Ley se establezca la entrada y salida del Trabajo público y privado (según sectores).



Por cierto, suguiero que los maestros y profesores de infantil, primaria, secundaria y bachillerato, permanezcan en sus Centros durante todo el mes de julio y parte de junio, ya que el mes de vacaciones (30 días) que les corresponde es el de agosto; durante el mes de julio, se abran las puerta de los Centros Educativos, para que los alumnos puedan asistir a clases de refuerzo, de recuperación de asignaturas suspensas, etc. Si todo trabajador público o privado tiene 30 dias de vacaciones, no es comprensible que el personal de la enseñanza pública o concertada desde mediados de junio hasta el 1 de agosto no esté en su puesto de trabajo.