Aznar propone una reforma eléctrica que rebaje el recibo de la luz un 10%

Después de que bajo su mandato se sembrara la semilla de las burbujas inmobiliaria y financiera, de tanta gestión magnífica en asuntos varios: Irak, Prestige, etc. Lo que nos ha llovido encima gracias a su desgobierno seguido del desgobierno del Sr. Zapatero, que tampoco supo poner las cosas en su sitio a su tiempo, siento decir que mejor no toquen nada. NO ME FÍO de nadie que me haya engañado antes, sería de tontos. No es de fiar.