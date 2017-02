El gasto en intereses de la deuda aumentará en 1.000 millones por el aumento del IPC

el PP paga menos en intereses por 1 billón de lo que lo hacía el PSOE por 720.000 millones.



No se puede disminuir un solo euro de deuda sin acabar primero con el déficit, debemos ingresar un euro más que lo que gastamos para bajar un euro la deuda.



Todavía gastamos 39.000 millones más de lo que ingresamos. Hay que recortar gastos o recaudar más impuestos (subiéndolos o porque crecemos) o ambas cosas a la vez antes de pensar en reducir la deuda. Pero no es porque no queramos, es que la contabilidad no lo permite.



Además, el ritmo de descenso del déficit está pactado con Europa, no nos piden hacerlo más rápido de lo que se está haciendo.



De hecho, el PSOE quiere renegociar con Europa para que nos permitan bajarlo más despacio (la deuda aumentaría más) y Podemos dice abiertamente que pasa de Europa y que lo que quiere es AUMENTAR el déficit público, no reducirlo (ellos suman 96.000 millones más al año en gasto social sin decir dónde recortarían, solo dicen que parte lo pagarán los ricos y la otra parte será deuda nueva.



Para que a Podemos les salgan las cuentas, afirman que van a declarar la deuda actual como ilegal, que no la van a pagar, y como el contador se va a poner a 0 pueden disponer de un billón nuevo de deuda en los próximos años.



Pues sí, ¿qué pasa? hay gente que les cree.