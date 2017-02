¿Cuánto dinero podrá recuperar el Gobierno del rescate bancario? Puede dar por perdidos 30.000 millones

Al 9, Caja Madrid estaba bien, la podrida era Bancaja. El Banco de España, con un socialista a la cabeza, diseñó una extraordinaria fusión que hundió ambas.



En cuanto a Blesa y Rato, son dos directivos que sobornaron (y se aprovecharon de paso) a los del consejo, que eran los que votaban los grandes asuntos Y DONDE SIEMPRE HUBO MAYORÍA DE IZQUIERDAS. Por eso los mayores gastadores de las black son del PSOE, UGT, CCOO, IU...



En cuanto a la quiebra de TODAS las cajas, se produjeron por la mora. Aunque no estaban bien llevadas por los políticos, no se hubieran hundido si España no se hubiera hundido por culpa de Zapatero.



A ver si crees que la primera en caer lo hizo por el aeropuerto de Ciudad Real o por algunas malas decisiones, cayó cuando un alto porcentaje de sus hipotecados dejó de pagar las cuotas.



Si mañana viene otra crisis y un 20% de la gente deja de pagar las hipotecas (sostenido en el tiempo), caen hasta el BBVA y el Santander.