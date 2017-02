Economía/Finanzas.- BBVA se centrará en el crecimiento orgánico pero no descarta analizar operaciones como BMN o Popular

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

El consejero delegado de BBVA, Carlos Torres, ha afirmado que la entidad se centrará en crecer orgánicamente, pero no descarta analizar las operaciones que aparezcan en su camino y ha apuntado que BMN y Popular no serían "excepciones".

"Nosotros tenemos una estrategia de crecimiento orgánico clarísima", ha explicado durante la presentación de los resultados anuales de la entidad el directivo, que ha indicado que "para nada" BBVA (BBVA.MC )reserva capital "para operaciones de M&A (fusiones y adquisiciones)".

La entidad ha visto crecer su cuota de mercado en España del 10% hasta "prácticamente el 15%" durante los últimos seis años, lo que, en opinión de Torres, se debe a la integración de Unnim y de Catalunya Caixa, pero también, en "una parte muy importante", al crecimiento orgánico de la entidad.

"Nos planificamos para crecer orgánicamente y para dar la mejor experiencia al cliente, lo que no quita que cuando una operación se cruza en nuestro camino la analizamos, porque es nuestra obligación hacerlo, y miramos si tiene sentido estratégico y si tiene o no tiene sentido financiero", ha explicado el consejero delegado de BBVA.

En este sentido, ha indicado que POPULAR (POP.MC )y BMN "no son excepciones". "En la medida en que esas sean operaciones que estén en el camino las miraremos, las analizaremos y tomaremos las decisiones adecuadas", ha dicho.

No obstante, ha señalado que estas dos operaciones no son algo con lo que cuente la entidad. "No es algo con lo que contamos, no es algo para lo que nos planificamos. No reservamos capital para operaciones de ese tipo", ha reiterado.

LA ECONOMIA ESPAÑOLA CRECERA, AUNQUE ES "FRAGIL"

El presidente de BBVA, Francisco González, ha señalado que el banco calcula que el PIB de España crecerá un 2,7% este ejercicio, gracias a unos tipos de interés aún en mínimos históricos y al impacto del turismo. A ello ha añadido la creación de puestos de trabajo.

No obstante, ha insistido en la necesidad de ser prudentes, ya que el crecimiento de la economía española aún es "frágil" y hay que seguir haciendo reformas. "No hay que dejar de tomar medidas para continuar con la creación de puestos de trabajo", ha dicho.

BBVA cerró 2016 con un beneficio en España de 912 millones de euros, un 16% menos que el año anterior, debido a la provisión realizada para cubrir el impacto de la devolución de las cláusulas suelo. Sin este efecto, el beneficio habría crecido un 21,2%, hasta los 1.316 millones de euros.

En su conjunto, el grupo BBVA ha presentado un beneficio neto de 3.475 millones de euros, un 31,5% más. "Son unos buenos resultados conseguidos en un entorno complejo y combinando la mirada hacia el futuro y la mirada hacia el presente", ha especificado González, quien ha destacado que el banco ya cuenta con 18,4 millones de clientes online, de los que 12,4 millones son móviles.

El directivo ha apuntado que el 'ladrillo' irá perdiendo peso en el negocio de España en los próximos dos años. "A medida que el 'ladrillo' pese menos, en el 2017 y 2018 vamos a aligerar muchísimo esa cartera y la contribución de España va a ser más importante", ha dicho.

El directivo ha dejado claro que la entidad no tiene previsto realizar ningún Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en España, aunque se encuentra "ajustando gradualmente la red de oficinas". "En España el papel de la oficina es y va a ser muy importante", ha indicado González, que ha aclarado que es posible que cambie el número de oficinas y su distribución, pero también la relación que el cliente tiene con ellas.

EL BONUS, AFECTADO POR LAS CLAUSULAS SUELO

Por otra parte, González ha explicado que el bonus de los directivos en España "por supuesto" que estará afectado por las provisiones de 577 millones de euros que hizo la entidad para cubrir las posibles reclamaciones por cláusulas suelo.

Preguntado sobre su retiro, el presidente de BBVA ha explicado que la edad de jubilación del puesto, establecida en 75 años, "no se va a cambiar". Dado que González actualmente tiene 72 años, ha dicho que en los próximos tres años se producirá su jubilación.

"LA BANCA NO ES RENTABLE"

Por otra parte, el directivo ha lamentado que los tipos de interés negativos afectan a la rentabilidad de las entidades financieras. "Es evidente que la banca no es rentable. En Europa no lo es", ha señalado González, en cuya opinión "el mayor activo que tiene un banco son los depósitos", por lo que a BBVA le afecta que el dinero "valga cero".

Ante la caída de la rentabilidad, la respuesta para González es el mundo digital. "La pregunta es cuán pronto vamos a tener todo el banco digitalizado y luego ya veremos cuánto ganamos. Decir que vamos a intentar ganar ahora en el mundo digital es un suicidio", ha señalado González, para quien lo importante es, ante todo, conseguir clientes digitales.

"No me preocupa lo que ganamos o no en digital, me preocupa que los clientes estén contentos y tener muchísimos clientes", ha reiterado.

PUBLICIDAD