Euro, automóvil, refugiados y Brexit: los cuatro frentes por los que Trump ataca a Merkel

Pues a mi me parece que Trump tiene mucha razón en casi todo. Lo de los inmigrantes, por supuesto. El aprovechamiento por parte alemana del euro, también. Alemania se pasa por el forro las normas europeas referentes al superávit comercial, y eso desde hace años. No hay quien le tosa, porque aquí los únicos que pueden toser son ellos. Tienen infraestructuras que se caen de vetustas, pero su avaricia sólo les permite meter en caja y sacar para prestar con un alto margen de beneficio (eso si, con la garantía del contribuyente del país receptor, riesgo casi cero). Desincentivan el gasto público y privado, para acumular mas $$$. Son unos auténticos tíos gilitos. Lo sorprendente es que se cargaron a seis millones de judíos por su supuesta avaricia, y ellos son peores. Sus prácticas comerciales no son honestas, no lo fueron nunca. Por último, el que crea que los alemanes tienen el menor sentido europeo, está equivocado. Van al IV Reich pero sin Panzer, Stukas ni Uboats. Se han dado cuenta que con la balanza comercial se consigue mas