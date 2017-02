Economía/Finanzas.- BBVA se centrará en el crecimiento orgánico pero no descarta analizar operaciones como BMN o Popular

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

El consejero delegado de BBVA, Carlos Torres, ha afirmado que la entidad se centrará en crecer orgánicamente, pero no descarta analizar las operaciones que aparezcan en su camino y ha apuntado que BMN y Popular no serían "excepciones".

"Nosotros tenemos una estrategia de crecimiento orgánico clarísima", ha explicado durante la presentación de los resultados anuales de la entidad el directivo, que ha indicado que "para nada" BBVA (BBVA.MC )reserva capital "para operaciones de M&A (fusiones y adquisiciones)".

La entidad ha visto crecer su cuota de mercado en España del 10% hasta "prácticamente el 15%" durante los últimos seis años, lo que, en opinión de Torres se debe a la integración de Unnim y de Catalunya Caixa, pero también, en "una parte muy importante", al crecimiento orgánico de la entidad.

"Nos planificamos para crecer orgánicamente y para dar la mejor experiencia al cliente, lo que no quita que cuando una operación se cruza en nuestro camino la analizamos porque es nuestra obligación hacerlo y miramos si tiene sentido estratégico y si tiene o no tiene sentido financiero", ha explicado el consejero delegado de BBVA.

En este sentido, ha indicado que POPULAR (POP.MC )y BMN "no son excepciones". "En la medida en que esas sean operaciones que estén en el camino las miraremos, las analizaremos y tomaremos las decisiones adecuadas", ha dicho.

No obstante, ha señalado que estas dos operaciones no son algo con lo que cuente la entidad. "No es algo con lo que contamos, no es algo para lo que nos planificamos. No reservamos capital para operaciones de ese tipo", ha reiterado.

