El dólar y Trump pueden desatar una crisis de deuda histórica en los mercados emergentes

El dolar no subirá, es más, bajará. El valor refugio se llama oro, y por otro lado si China vende los dolares que tiene, el dolar caerá más. Y para finallizar, a Trump no le interesa un dolar fuerte, porque no recuperara a las empresas que quieran volver a producir en EE.UU y lo que produzcan no lo venderán.



Esta noticia huele a una más de los bancos, fondos y aseguradoras que manejan los mercados para que la gente se desaga de de dolares y ellos puedan comprarlos.