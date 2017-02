El Gobierno establecerá un contrato hipotecario estándar que será "fácil y no generará dudas"

Yo creo que esta medida llega "justo a tiempo" jajaja, es increíble que ahora que no se vende ni lo que se regala sacan esta "medida" populista y "vacia" además apretando a un sector básico que no está bajo, sino arrastrándose, pero parece que no lo suficiente para ellos...



Pasen y vean! el circo está abierto, y los partidos, están en la función, solo que ellos... no lo saben !