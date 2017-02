Sanidad mantiene su copago y da portazo a Ciudadanos

C's recuerda a Montserrat el pacto firmado por Rajoy sobre dependencia

Dolors Montserrat, ministra de Sanidad. Foto: Reuters.

La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, no cambiará ni una coma la agenda del Gobierno en esta materia. Ayer, por quinta vez consecutiva en 80 días, explicó ante la Comisión parlamentaria que la intención de su gabinete es "no tocar nada que afecte al pago de los medicamentos".

La titular de Sanidad no se sale del guión. Insiste "en trabajar para desarrollar el sistema nacional de Salud y que este sea sostenible y equitativo". "Nuestro sistema -dijo- es un activo de la marca España". De hecho, "el último informe de Naciones Unidas sitúa el modelo español en el séptimo mejor del mundo". En cualquier caso -precisó-, "no es cierto que el PP estableciera el pago por medicamentos a los pensionistas".

La titular del ramo respondía así en la Comisión de la Cámara Baja para aclarar si tenía pensado modificar el sistema que puso en marcha su Gobierno en 2012, después de que a principios de enero declarase en un emisora de radio estar dispuesta "revisar" el copago de los jubilados que cobran una pensión de entre 18.000 y 100.000 euros.

Además de reiterar su posición oficial, la ministra centró gran parte de sus discurso en repasar las principales leyes en el ámbito sanitario desde la creación del Sistema Nacional de Salud (SNS) así como las mejoras que introdujo la reforma sanitaria que el PP en 2012.

Montserrat también ha recordado que la reforma sanitaria de 2012 ha permitido un ahorro total de 6.521 millones de euros hasta diciembre de 2016 que ha permitido autorizar más de 200 nuevos medicamentos.

En el turno de réplicas, ayer fue día de críticas para la ministra Montserrat por su copago injusto e insolidario. La única formación política que no hizo una enmienda a la totalidad sobre esta cuestión fue Ciudadanos. No obstante, Igea dijo sentirse decepcionado con el Gobierno de Rajoy, pues este se comprometió en la firma del acuerdo con Ciudadanos a modificar el copago en el caso de familias monoparentales o en situación de dependencia. No obstante, Igea afirmó que el Gobierno tiene toda la legislatura para cumplir con esta medida y confió en que su agenda "cambie" para retomar este tema.

