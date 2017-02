El 11% de los sin techo acogidos en Barcelona son 'pobres con trabajo'

Según datos de la red de atención a personas sin hogar, Xapsll

Pixabay

El 10,89% de los sin techo acogidos por la Xarxa d'Atenció a Persones Sense Llar (Xapsll) en Barcelona son pobres con trabajo, es decir, personas con rentas del trabajo tan bajas que no pueden permitirse pagar un lugar en el que vivir, según ha denunciado la asociación de la que forma parte el propio Ayuntamiento de la ciudad.

Esta red de atención a personas sin hogar, de la que forman parte treinta y tres entidades y organizaciones, pone de manifiesto en su informe 'La situación del sinhogarismo en Barcelona. Evolución y políticas de intervención' la difícil situación que viven las cerca de 1.700 personas a las que la organización consigue dar alojamiento. Bruselas advierte de que encontrar trabajo no siempre garantiza salir de la pobreza.

En el documento, Xapsll muestra el preocupante incremento de las personas sin hogar que sí que tienen un empleo, pero cuyo salario es tan bajo que apenas les permite subsistir. En 2012, de los 1.561 atendidos, tan solo el 4,1% tenían trabajo, cifra que aumentó hasta el 6,3% en 2013 y que en el último informe, con fecha de 2015, escala hasta el 10,89%.

Además, el 1,32% de los 1.672 acogidos en 2015 no solo reciben una renta del trabajo, sino que también cuentan con alguna pensión o subsidio, lo que aumentaría aun más la cifra de personas que a pesar de no aparecer en las listas del paro no son capaces de acceder a una vivienda digna.

Otros datos alarmantes del informe son que el 3,17% de los sin hogar reciben el subsidio de paro o que el 1,2% perciben alguna pensión de invalidez de la Seguridad Social. A pesar de todo, la gran mayoría de ellos, el 51,91%, son personas sin ingreso alguno.

Para Xapsll una renta del trabajo es "cualquier ingreso en las dos semanas anteriores al registro de datos proveniente de la remuneración de un trabajo", explica en el informe, al que puede acceder desde aquí.

PUBLICIDAD