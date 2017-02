Europa eleva el tono contra Trump: Tusk apela a la unidad y al orgullo contra "la retórica de los demagogos"

El presidente dice que "el cambio en Washington pone a la UE en dificultades"

Pone a EEUU en el mismo nivel de Rusia, China o Turquía

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, y el presidente de la Comisión, Jean Claude JUncker. // Getty

El presidente del Consejo Europeo, el polaco Donald Tusk, es el primer líder del Viejo Continente que utiliza palabras gruesas contra el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su hostilidad sobre la Unión Europea. En la invitación a los máximos dirigentes a la cumbre informal en Malta, del 3 de febrero, el político sitúa a la Administración estadounidense como una "amenaza" al nivel de China, Rusia y el terrorismo islamista para la Unión Europea. La respuesta coincide con las acusaciones de los expertos de Trump a Alemania de querer un euro devaluado.

Tusk ha apelado al "orgullo europeo" y la unidad para "oponerse a la retórica de los demagogos, que argumentan que la integración europea solo beneficia a las élites, que la gente corriente solo sufre como resultado del proceso y que a los países les irá mejor solos que juntos", en su carta dirigida a los líderes de los 27 países de la Unión Europea (salvo el Reino Unido) para la cumbre informal del 3 de febrero en Malta.

Por primera vez, un líder europeo menciona directamente a Trump con afirmaciones muy duras. Tusk pone a la nueva Administración de Estados Unidos al mismo nivel que la "amenaza" que suponen a la Unión Europea países como China, Rusia y las "guerras, terrorismo y anarquía en Oriente Medio y en África, donde el islamismo radical desempeña un papel central".

"Las preocupantes declaraciones de la Administración norteamericana hace nuestro futuro altamente impredecible", opina Tusk, que lamenta el creciente antieuropeísmo y "el cambio en Washington pone a la UE en una situación difícil".

"Hay que levantarse por nuestra dignidad"

El presidente explica que el resto de líderes no pueden hacer "oídos sordos" a los ataques contra la Unión Europa porque "la gente va a dejar de tratar a Europa como su segunda patria y perder el respeto de sus socios". Y añade que "en política el argumento de la dignidad no debe ser usado en exceso, ya que a menudo conduce a conflictos y emociones negativas, pero hoy hay que levantarse muy claramente por nuestra dignidad, la dignidad de una Europa unida, independientemente de si estamos hablando con Rusia, China, los EEUU y Turquía".

Esta mañana, otro miembro importante del ejecutivo comunitario, la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, evitaba el enfrentamiento directo cuando fue preguntada por la relación que mantendrá en materia de competencia con la administración del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La dirigente recordó que las compañías estadounidenses que operen en el bloque comunitario tendrán que ceñirse a las normas europeas sobre control de ayudas de Estado.

"En Estados Unidos no hay tradición política, cultura administrativa, de control de ayudas de Estado y, por tanto, para mi ha sido muy importante decir que es una cuestión que hacemos en Europa desde hace casi 60 años y, aunque no conozcas estos procedimientos y no los quieras, cuando estás en Europa, juegas con el reglamento europeo", afirmó Vestager.

La carta de Tusk se ha hecho pública después de las declaraciones de Peter Navarro, director del Comité Nacional de Comercio creado por Donald Trump, que acusa directamente a Alemania de aprovechar el euro para explotar a la Unión Europea y a EEUU. El euro ha permitido que los bienes y servicios hechos en Alemania se exporten a unos precios relativos inferiores a los que hubieran tenido con el marco alemán. El euro ha respondido a la críticas con una fuerte revalorización del 1% respecto al dólar, situándose en máximos desde el 14 de noviembre por encima de los 1,08 dólares.

