Economía.- Ciudadanos corregirá la "negligencia" del PP y PSOE en el aumento del SMI que afecta a autónomos societarios

br />MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Juan Carlos Girauta, ha avanzado este martes que la formación 'naranja' estudiará las posibles fórmulas jurídicas para "corregir" lo que a su juicio es una "negligencia" del PP y del PSOE al subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) sin tener en cuenta el perjuicio causado a los autónomos societarios.

En declaraciones en los pasillos del Congreso de los Diputados, Girauta ha salido al paso de la denuncia de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) sobre el aumento de la base de cotización de los autónomos societarios por no haber tenido en cuenta que ese incremento del SMI (SMI.CH )afecta a quienes lo tienen indexado.

Girauta ha tachado de "negligencia" la subida del Salario Mínimo pactada entre el PP y el PSOE, porque está teniendo "consecuencias indeseadas" para un millón de autónomos societarios. " Hay esta consecuencia indeseada fruto de una negligencia que nosotros pensamos corregir", ha añadido.

Por ello, ha anunciado que desde el partido de Albert Rivera se encargarán de "reformar" esa parte de la medida a través de las herrramientas jurídicas que sean necesarias, para que, "cumpliéndose esa subida del 8% del SMI, no sufran un aumento paralelo en su cotización los autónomos societarios"

RENTA MINIMA

Por otra parte, sobre la ILP de ingresos mínimos, que llegará este jueves el Congreso, Girauta ha adelantado que su formación la rechazará en la Cámara Baja, y ha criticado que "prometer cosas es muy fácil y alegrar los oídos de la gente es muy fácil, pero esta esa una medida que, si se aplicara, va a costar 15.000 millones de euros".

"Esto no puede ser, no se puede pagar", ha asegurado Girauta, quien ha advertido de que si se aplicara, significaría "una subida brutal de los impuestos, una carga bestial sobre la clase media, que no la puede soportar, o supondría un flagarante y grave incumplimiento del déficit".

El dirigente de Ciudadanos ha avisado de que si eso se produjese, dejaría de nuevo a España "con las manos atadas en Europa, o directamente fuera del club o dentro del club sometidos a los dictados de otros y sin soberanía efectiva sobre nuestras decisiones".

En su lugar, considera que hay que reconducir este tipo de ayudas hacia el modelo de los complementos salariales, con el fin de "sacar de la precariedad a la gente que trabaja y dirigir también los recursos hacia políticas activas".

Su planteamiento es que "una ayuda se presta en la medida en que uno está a la vez haciendo un seguimiento para la inserción laboral de aquella persona que la recibe, y que además sea eficaz".

PUBLICIDAD