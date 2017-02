El equipo de Trump acusa a Alemania de explotar a la UE y EEUU usando una divisa "muy devaluada"

El marco alemán sería mucho más fuerte de lo que es hoy el euro

Merkel contesta que Alemania compite de forma justa en el comercio

Donald Trump firma una orden ejecutiva junto Peter Navarro y Mike Pence, foto de Reuters

Peter Navarro, director del Comité Nacional de Comercio creado por Donald Trump, acusa directamente a Alemania de aprovechar el euro para explotar a la Unión Europea y a EEUU. El euro ha permitido que los bienes y servicios hechos en Alemania se exporten a unos precios relativos inferiores a los que hubieran tenido con el marco alemán. Merkel ya ha respondido a Navarro asegurando que Alemania no ejerce ninguna influencia sobre el Banco Central Europeo.

Este profesor de Economía y ahora asesor de confianza de Donald Trump, ha declarado al Financial Times que el euro y su valoración en el mercado le está dando a Alemania ventaja sobre sus principales socios comerciales. Si Berlín siguiese usando el marco, esta divisa sería mucho más fuerte y serviría de filtro para las competitivas exportaciones germanas. | El euro ha sido un desastre, menos para Alemania: la teoría que cobra fuerza en EEUU

Navarro también ha acusado a Alemania de ser uno de los principales obstáculos en las negociaciones con EEUU para crear el tratado de libre comercio entre la UE y EEUU (TTIP por sus siglas en inglés), unas negociaciones que ya han muerto por parte de la primera potencia económica del mundo.

Un obstáculo para el TTIP

"Un gran obstáculo para ver el TTIP como un acuerdo es Alemania, que sigue explotando a otros países en la UE, al igual que a EEUU, con un 'marco alemán implícito' que está sumamente infravalorado", sostiene Navarro.

"El desequilibrio estructural alemán en el comercio con el resto de la UE y Estados Unidos subraya la heterogeneidad económica dentro de la UE, por lo que este sería un acuerdo multilateral con un fondo bilateral", afirma este economista.

Estas críticas se llevan produciendo desde hace años desde diferentes alas ideológicas de EEUU, pero nunca habían llegado desde el Gobierno. Se acusa a Alemania de haberse beneficiado de una forma desproporcionada de la debilidad del resto de la eurozona, que ha mantenido al euro débil respecto a las divisas de otros grandes exportadores.

Merkel ha contestado pocas horas después arguyendo que "Alemania no ejerce ninguna influencia sobre el Banco Central Europeo, no puedo y no quiero cambiar la situación tal y como está en la actualidad", según las declaraciones recogidas por Bloomberg. "Más allá de eso, nosotros nos esforzamos por comerciar en un mercado global con productos competitivos dentro de un comercio justo con los demás", ha sentenciado la canciller de Alemania.

El euro sube casi un 1%

Los comentarios del asesor de Trump ha provocado una fuerte reacción del euro frente al dólar. La divisa europea sube casi un 1% por encima de los 1,08 dólares, algo que no sucedía desde el 14 de noviembre, una semana después de la victoria del magnate en las elecciones de Estados Unidos.

El nuevo secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, ya advirtió que prefería un dólar más débil para no perjudicar la economía. Y todo ello en mitad de los planes de la Reserva Federal de subir los tipos de interés, tres veces si no aumentaba la inflación.

