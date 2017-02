El déficit público se reduce al 3,3% del PIB hasta noviembre, con 37.243 millones de euros

Bueno aparte de la deuda contabilizada como del PSOE en 2010-2010 de las comunidades y ayuntamientos del PP como bien dice el comentario 3, hay que añadir que ahora solo la mitad de los desempleados cobran subsidio, no como en esos años. También que el amigo Draghi no compraba deuda española como ahora y nos financiábamos a tipos negativos ( Ahí se va un pellizco) Tampoco privatizaron nada ( Ejem AENA por 4000 millones aprox), tuvieron que rescatar bancos sin pedir dinero a europa como el PP (Caja del Mediterráneo, Caixa Cataluña, nova caja Galicia…). Parte del dinero de los rescates a Grecia, Irlanda… Se va así un buen pellizco de deuda del PSOE que no tenía culpa, y estoy hablando de un pellizco de en torno a 5 o 6 puntos del Pib (Vaya, parece que el déficit sólo del PSOE era de un 3-4 también). Seamos justos, y en cuanto al crecimiento y creación de empleo es sencillo, si hay crecimiento en general salvo mercado laboral muy muy rigido hay creación de empleo, y las condiciones de crecimiento que se dan ahora no se daban antes (Devaluación del Euro y del petróleo y draghi). Y sinceramente, alegrarse de que el PP ha hecho las cosas bien y no reclamarle más dice mucho de la persona.