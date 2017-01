El rescate a Grecia vuelve a encallar por la falta de medidas de ajuste

Los acreedores piden más ajuste y nuevas medidas en el mercado laboral

Bruselas espera que haya acuerdo antes del 20 de febrero

Los acreedores de Grecia vuelven a pedir al Gobierno de Tsipras que apliquen las medidas acordadas en el memorándum del tercer rescate antes de desembolsar el siguiente tramo de ayuda económica. Atenas admite que no ha cumplido dos terceras partes de los acuerdos. El FMI advierte que los actuales niveles de deuda del país son insostenibles y se teme que el organismo no participe si no aplica una quita sobre la deuda.

Las conversaciones para desbloquear el siguiente tramo del rescate griego vuelven a retrasarse ante el incumplimiento de Grecia de las exigencias planteadas por los acreedores. La semana pasada el propio Gobierno de Tsipras reconoció ante los auditores que las medidas acordadas todavía no se habían completado en más de dos terceras partes, ha informado Bloomberg.

La noticia está golpeando con fuerza la bolsa de Atenas. El principal índice griego ha cerrado la sesión con caídas cercanas al 4%. Las turbulencias también se están trasladando al mercado de deuda, presionando los diferenciales, sobre todo la italiana. La prima de riesgo de Italia que escala a máximos de dos meses, afectado también por la situación de la banca del país.

La situación de Grecia no es nueva. En cada revisión de las medidas, los acreedores se suelen encontrar con una parte sustancial de incumplimientos por parte del Gobierno. Pero esta vez, la situación se agrava, por las advertencias del FMI que considera que el nivel de deuda es insostenible. El portavoz adjunto del FMI, William Murray, fue preguntado por esta cuestión en la rueda de prensa del jueves, apuntando que desde el organismo "no creen que Grecia necesite más austeridad actualmente" y, aunque señaló la necesidad de más reformas fiscales a medio plazo, incidió en que no deben hacerse hasta que "la brecha de producción se cierre y se minimice el impacto negativo de una temprana recuperación en Grecia".

Acuerdo antes de elecciones en Alemania y Holanda

El FMI, a petición del propio país y del resto de socios europeos, no participó en el tercer rescate, y se acordó la incorporación a posteriori, pero el historial de incumplimientos del país y la posición del organismo de pedir una fuerte quita para entrar de nuevo en el programa de ayuda, hace que aumente las dudas sobre la futura participación del fondo.

El Gobierno de Alexis Tsipras se comprometió la semana pasada en las primeras reuniones a un superávit primario del 3% durante los próximos cinco años, pero sin incluir medidas efectivas. Además, las previsiones todavía quedan por debajo de los cálculos del FMI, para evitar una quita sobre la deuda actual, que alcanza el 177% del PIB.

Varios países acreedores de la zona euro, liderados por Alemania, han dejado claro que la vuelta del FMI al rescate de Grecia, requerirá un nuevo acuerdo entre el país y sus socios, que tendría que pasar de nuevo por varios parlamentos europeos, que se cruzarían con las elecciones nacionales de Alemania y Países Bajos. Desde Bruselas, según Bloomberg, se presiona para Grecia convenza a los acreedores para abrir el siguiente tramo del rescate antes del 20 de febrero, antes de que arranque el calendario electoral en Europa. Grecia debe asumir ajustes para cumplir el presupuesto de 2018, revisar el mercado de trabajo y reformar el mercado de energía.

PUBLICIDAD