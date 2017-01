(ampliación) goirigolzarri recuerda que bankia se verá liberada de “corsés” en 2017 e insiste en la lógica de la fusión con bmn

30/01/2017 - 14:05

El presidente de BANKIA (BKIA.MC ) José Ignacio Goirigolzarri, afirmó este lunes que la entidad afronta el ejercicio 2017 con el "hito" de que va a verse liberada de los "corsés" que imponía el acuerdo sobre el plan de reestructuración del banco.

Durante la presentación de resultados anuales de la entidad, el presidente de Bankia se felicitó por esta situación y explicó que "vamos a vernos liberados de los corsés y las limitaciones".

Goirigolzarri hizo un repaso a estos elementos y, además de las restricciones para efectuar compras, aseguró que existen otras limitaciones "que no han sido importantes en el pasado pero sí en el futuro".

Así, explicó que el banco tenía limitada la financiación para la promoción inmobiliaria, si bien ahora en el medio plazo será "relevante para Bankia", así como trabajar con clientes que operaban en el mercado de capitales.

El primer ejecutivo del banco insistió también en el sentido industrial de la operación de fusión entre Bankia y BMN, si bien reiteró que esa decisión no le compete al banco, sino al Frob.

Goirigolzarri añadió que "sabemos que tiene sentido industrial, pero tiene que tener un sentido financiero y empezaremos a trabajar en profundidad cuando se tome una decisión".

"Desafortunadamente no tengo ninguna novedad especial sobre este tema; está trabajando el Frob y estoy convencido que hará un trabajo de una gran transparencia, como siempre", puntualizó.

Goirigolzarri repitió que esta operación sobre BMN tiene sentido industrial, "pero tenemos que ver cómo pasamos de la lógica industrial a la financiera", y como todavía no ha llegado el momento, "no hemos contratado a ningún asesor porque no toca ahora".

Según Goirigolzarri, "cada día tiene su afán" y en este momento "estamos en la terminación de plan de reestructuración y estamos hablando de BMN, pero ese capítulo todavía no ha llegado y será lo que tengamos encima de la mesa y hablar más allá de eso, pues creo que no estamos en eso".

En este sentido, preguntado sobre si, además de BMN, la entidad tendría apetito por adquirir otra entidad, Goirigolzarri insistió en que "vamos por partes, bastante lío tenemos nosotros en un año con un entorno complejo, y esta es la carne que tenemos en el plato, que es bastante".

Con respecto a una nueva eventual privatización parcial de Bankia, Goirigolzarri reiteró que es decisión del Frob, pero si se produjese una ventana de oportunidad, "supongo que es razonable esperar a que se aclare si BMN se integra o no se integra".

REPOSICIONAMIENTO

El presidente del banco calificó el año 2016 como el ejercicio del "reposicionamiento" de Bankia y dijo que "estamos muy contentos de estos resultados; hemos cambiado las dinámicas de clientes y la percepción que tienen de Bankia".

"Hoy tenemos un banco que está recuperando la capacidad para atraer clientes y estamos incrementando nuestras cuotas de mercado", se felicitó.

De cara al año 2017, Goirigolzarri manifestó que Bankia lo afronta como "año complejo para la banca", si bien en el medio plazo es "esperable y previsible" un cambio en la política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) y que, en algún momento del año 2018 o principios de 2019, "el BCE haga algún movimiento de tipos".

Según dijo, una subida de tipos sería "una gran noticia" para la banca, porque en la ecuación de rentabilidad, los tipos "son un elemento capital".

