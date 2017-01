(ampliación) goirigolzarri lamenta que se use a la banca de "chivo expiatorio”

30/01/2017 - 13:51

El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, lamentó este lunes que, con frecuencia, se utilice a la banca como "chivo expiatorio" y se la culpe de muchos males que no le corresponden y que todo ello vaya contra su cuenta de resultados.

Durante la rueda de prensa de presentación de resultados anuales, Goirigolzarri puntualizó que es importante "poner en valor" que el país cuenta con un sistema financiero "sano y rentable".

Según el presidente de la entidad, el sector bancario está trabajando "profundamente" en mejorar su reputación y su imagen, aunque acontecimientos del "pasado" como las cláusulas suelo hacen que esto "no parezca tan evidente".

"Si un sistema bancario no es rentable, no tiene capital, no puede incrementar la cartera de crédito y no puede financiar a la economía real, ésta no crece y tiene una repercusión inmediata en los ciudadanos", incidió.

"La repuntación es un tema que nos preocupa y nos ocupa", aseveró Goirigolzarri, tras realizar un repaso de las medidas adoptadas en esta línea por la entidad. En concreto, recordó que cuando llegó al banco, en el año 2012 lo primero que se hizo fue el reconocimiento de errores y anunciar que Bankia se estructuraría conforme a los "principios".

El presidente del banco también recordó que se renovaron los consejos de administración de Bankia y BFA para hacerlos más profesionales, así como poner en conocimiento de los supervisores o las instancias judiciales, "casos que entendíamos de apariencia no ortodoxa".

Igualmente sacó a colación la solución dada a los clientes por la salida a bolsa, así como la última decisión que ha sido un procedimiento exprés para los afectados por las cláusulas suelo.

"Eso son hechos, y pensamos que para el sector es muy importante su reputación y su imagen y el sector está trabajando profundamente en la mejora de sus prácticas", insistió.

Según Goirigolzarri, el sistema financiero español es "muy competitivo" y la calidad de servicio "es muy superior" a la otros países y el coste de las hipotecas en España "está claramente por debajo de la media de la UE y de Alemania".

"Lo que no puede ser es que si hay algún problema que lo aguante la cuenta de resultados de la banca", eso no puede ser. No obstante, consideró "imprescindible" que el sector en su conjunto haga autocrítica y mejore todo lo posible en gobernanza y reputación.

30-ENE-17

