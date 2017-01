(avance) goirigolzarri lamenta que se use a la banca de "chivo expiatorio”

30/01/2017 - 12:30

El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, lamentó este lunes que, con frecuencia, se utilice a la banca como "chivo expiatorio" y se la culpe de muchos males que no le corresponden y que todo ello vaya contra su cuenta de resultados.

Durante la rueda de prensa de presentación de resultados anuales, Goirigolzarri puntualizó que es importante "poner en valor" que el país cuenta con un sistema financiero "sano y rentable".

Según el presidente de la entidad, el sector bancario está trabajando "profundamente" en mejorar su reputación y su imagen, aunque acontecimientos del "pasado" como las cláusulas suelo hacen que esto "no parezca tan evidente".

"Si un sistema bancario no es rentable, no tiene capital, no puede incrementar la cartera de crédito y no puede financiar a la economía real, ésta no crece y tiene una repercusión inmediata en los ciudadanos", incidió.

