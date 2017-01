La formación de Gobierno impulsa la coyuntura económica a otro máximo

Todos esos datos son falsos. Lo que veo desde mi casa son plantas de maría (tengo la terraza llena) y todo pobres. Pobres y más pobres por la calle.



Bueno, como soy de Madrid, no veo pobres (Carmena ha acabado con los millones de niños pobres que llenaban Madrid) pero desde mi casa se ve toda España. Si, listos, que vivo en el bloque de Errejón y ese investigaba el mercado de la vivienda en Andalucía sin salir de su casa.



Así que voy a votar a Podemos porque a mi no me engañan.



No.