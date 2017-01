Trump firma una orden ejecutiva con "medidas de veto" para impedir la entrada de yihadistas a EEUU

Para el 1



No sabes lo que estas diciendo, Hitler, antes de la guerra era Dios para muchisima gente y no hablo de los alemanes, casi todos los dirigentes politicos le admiraban, quiza uno de los pocos que le vio venir fue Churchil pero con la boca pequeña y cuando quisieron darse cuenta ya era muy muy tarde (60.000.000 de muertos, ahi es nada).



Espero y deseo que la historia no vuelva a repetirse con este señor que solo sabe gobernar a golpe de decreto ¿y el parlamento? ¿para que estan los representantes del puebo ni no se les consulta para nada? de momento se comporta como un dictadorzuelo de tres al cuarto, ya veremos como evoluciona, espero equivocarme, de verdad que lo espero por el bien de todos.



Sin acritud