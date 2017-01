Rajoy pone como objetivo presentar los Presupuestos a finales de marzo

27/01/2017 - 19:32

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado que su objetivo es presentar los Presupuestos Generales del Estado (PGE), "lo más tarde", a finales de marzo.

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

"Más tarde de finales de marzo no deberíamos tenerlos presentados en las Cortes, pero en este momento no hay nada cerrado", ha apostillado. En estos momentos, las cuentas del Estado se encuentran prorrogadas, ya que el Ejecutivo no ha llevado aún al Congreso un nuevo proyecto de Presupuestos.

En este sentido, ha rechazado, preguntado por los medios de comunicación, que contemple mantener esta prórroga durante todo el ejercicio por no poder llegar a un acuerdo con la oposición. "Si me dice que ése va a ser el Presupuesto de este año, la respuesta es 'no'. Vamos a intentar aprobar el Presupuesto", ha dicho Rajoy en contestación a preguntas de la prensa.

El presidente español ha ofrecido una rueda de prensa en el Palacio de La Moncloa junto al primer ministro de Italia, Paolo Gentiloni, tras el encuentro que ambos mandatarios han mantenido este viernes en Madrid.

PRIMERO CON EL PNV, DESPUÉS CON EL PSOE

Respecto a los contactos que el Gobierno ha mantenido con los grupos de la oposición, Rajoy ha vuelto a insistir en que dará "prioridad" a las fuerzas que le apoyaron para la investidura --Coalición Canaria y Ciudadanos, con los que, ha dicho, hablaron de Presupuestos no solo antes de aprobar el techo de gasto, sino incluso antes de formalizar su propia investidura.

También ha avanzado los pasos que dará después de conseguir el apoyo de estas fuerzas, pues aún no le sería suficiente para sacar adelante las cuentas del Estado. "Si conseguimos el apoyo de Ciudadanos y Coalición Canaria aún nos faltarían cinco (diputados para conseguir la mayoría). Vamos a intentar con el PNV y si no, con el PSOE, el poder llegar a un entendimiento", ha manifestado.

Rajoy ha confirmado que tanto con el PNV como con el PSOE ya ha habido contactos para negociar posturas más favorables a la aprobación de los Presupuestos. "También ha habido contactos y esperamos mantenerlos en el futuro con el PSOE para saber su posición", ha dicho.

PUBLICIDAD