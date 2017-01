El FMI dice que la deuda griega es "explosiva" a largo plazo

Al 1, bla, bla, bla... lo que no se puede hacer es vivir de prestado toda la vida. Si te gastas más de lo que ingresas lo acabas pagando.



Trucar o no las cifras para engañar a los que te prestan (para robarles unos años más) no es el problema, es la consecuencia de vivir por encima de tus posibilidades.



Los griegos quieren cobrar sus pensiones con dinero español mientras nosotros apenas podemos pagar las nuestras.



Y eso lo apoya Podemos porque en Grecia mandan sus hermanos podemitas de Syriza.