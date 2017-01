Barcelona aprueba la ley que prohíbe abrir nuevos alojamientos turísticos en el centro de la ciudad

A mí me da igual... ya hace 8 años que tengo vetado ir, y la verdad, he descubierto sitios preciosos que valen más la pena en España para pasar mis vacaciones ( antes iba todos los años y me gastaba más de 3000€ ).



Canarias, Baleares, Santander, Madrid...



Mucho ha de cambiar la mentalidad y tengo que ver mucha repulsa hacia los independentistas para volver a pisar esos lares.



A Tarragona también iba (a Sant Jaume de Enveja), hasta que vi una esteladas en medio de la carretera y al lado del restaurante donde comía todos los años.



Adiós! Hasta nunca