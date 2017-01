Upa senala que los agricultores “no se están forrando” con la subida del precio de las hortalizas

27/01/2017 - 15:34

MADRID, 27 (SERVIMEDIA)

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) señaló este viernes que los agricultores españoles "no se están forrando" con la subida del precio de las hortalizas porque "no nos sirve de nada que los productos estén caros si no tenemos productos para vender".

Así lo indicó este viernes UPA en un comunicado a raíz de la subida de los precios achacada a la escasez de producto por la ola de frío. La organización apuntó a la coincidencia de múltiples factores para explicar estas subidas y recordó que los agricultores "están muy lejos de poder controlar el mercado".

UPA señaló que las bajas temperaturas que afectan a toda Europa "ha ralentizado el ritmo de los cultivos y ha provocado que las cotizaciones de productos como tomates, lechugas, pepinos, pimientos, calabacines y berenjenas, entre otros, se hayan incrementado en origen en porcentajes que rondan el 50%, llegando a duplicarse en algunos casos".

Además, señaló que el modelo español de invernaderos en su mayoría pequeños, medianos y de carácter familiar "conforman un mercado con múltiples actores que funciona mejor que cualquier otro de Europa".

Los consumidores españoles y europeos "deben ser conscientes de que las verduras no caen del cielo" y de que el trabajo de los agricultores "es imprescindible para que la sociedad se alimente y funcione".

Por último, UPA subrayó que los agricultores están afrontando en todo caso unas "pérdidas importantes" de producción debido al frío, que "en ningún caso se resarcen" con la subida de las cotizaciones.

