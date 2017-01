El Gobierno "no se conforma" con la prórroga de los Presupuestos: quiere unos nuevos

El ministro de Educación, Cultura y Deporte y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha indicado este viernes que el Gobierno "no se conforma" con la prórroga de los Presupuestos Generales de 2016, sino que su "única hipótesis" es aprobar unas nuevas cuentas públicas para este año y hará todos los esfuerzos necesarios para conseguirlo. Además, el Gobierno ha aprobado hoy el primer Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) que impone a Aena una senda de reducción de las tarifas aeroportuarias, de un 2,2% anual en los próximos cinco años, hasta acumular una rebaja de casi un 11% en 2021.

"El Gobierno tiene la firme voluntad de llegar a un acuerdo, el Gobierno no se conforma con la prórroga, quiere unos nuevos Presupuestos para 2017", indicó Méndez de Vigo, al término de la reunión del Consejo de Ministros, alejando así la posibilidad de renunciar a negociar unas nuevas cuentas para este año y pasar directamente a pactar las de 2018, tal y como ha indicado el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando.

Por todo ello, apeló una vez más a la necesidad de contar con unos nuevos Presupuestos para 2017, ya que sin nuevas cuentas públicas, el margen de actuación de las comunidades autónomas, que gestionan la mayor parte del gasto social, quedaría "muy restringido".

Méndez de Vigo indicó que tras aprobar "por amplia mayoría" en el Parlamento el techo de gasto de 2017 y los objetivos de déficit y deuda, "no se entendería" que los Presupuestos no tuvieran respaldo y tampoco que los grupos que apoyaron el techo de gasto los rechacen sin conocerlos.

"Creo que hay que hablar, tomarse el tiempo necesario para hablar, pero tenemos que llegar a un acuerdo y es la única hipótesis que contemplamos en este momento", subrayó el portavoz del Gobierno, quien indicó que se está negociando con distintos grupos, al ser preguntado acerca de la negociación con el PNV.

En este sentido, dijo que el Gobierno va a invitar al diálogo "a todo el mundo", pero lamentó que algunos, en referencia al PSOE, digan que "no jamás" sobre su posible respaldo a unos Presupuestos que no conocen porque no se han presentado, algo que calificó como "difícil de entender".

"Pido una reflexión porque contar con unos Presupuestos es bueno para España, que está en la senda del crecimiento y que está creando empleo, y privarla de unos Presupuestos por falta de acuerdo no tiene políticamente sentido ni es un ejercicio de responsabilidad", reiteró.

Méndez de Vigo dijo que los Presupuestos serán "congruentes" con el techo de gasto y que el 70% de las partidas, como sucede en los últimos años, se destina a gasto social, que está gestionado en su mayoría por las comunidades autónomas y que, por tanto, tendrían "muy restringido" su marco de actuaciones.

En la misma línea, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, afirmó que en la reunión que está manteniendo con las comunidades autónomas, todos los consejeros del ramo con los que se reúne le piden aprobar unos nuevos Presupuestos porque son conscientes de que sin ellos, no se pueden ejecutar las inversiones que están demandando.

