Economía.- Ciudadanos dice que "no le entra en la cabeza" que el Gobierno renuncie a cambiar los PGE prorrogados

Ciudadanos dice que "no le entra en la cabeza" que el Gobierno renuncie a cambiar los PGE prorrogados

br /> MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El secretario general del grupo de Ciudadanos en el Congreso, Miguel Gutiérrez, ha dicho este jueves que no le "entra en la cabeza" que el Gobierno no quiera llevar al Congreso un proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2017 "teniendo por delante todo el año entero", por lo que espera que inicie el debate presupuestario "cuanto antes".

En declaraciones en el Congreso, Gutiérrez ha dicho no ser "capaz" de pensar que la línea de actuación del Gobierno vaya a ser la planteada por el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, quien ha reconocido que existe la "posibilidad" de prorrogar los Presupuestos de 2016 a 2017 y empezar a negociar directamente los de 2018.

"Nos parece que el Gobierno está tardando en traer al Congreso el debate presupuestario, estamos a final de enero, empieza el periodo de sesiones y no sabemos nada de cuando piensan traer estos presupuestos", ha reprochado Gutiérrez, quien ha indicado que desde la formación 'naranja' compartían la necesidad de llegar a "ciertos consenso" y aprobar determinadas medidas antes del debate.

Sin embargo, ha apuntado que estos pasos ya se dieron el mes de diciembre y, aunque había "poco tiempo" para elaborar los Presupuestos, considera que los grupos parlamentarios le han dado suficiente margen al Gobierno para su realización.

Por ello, Gutiérrez ha dicho que no le "entra en la cabeza" la posibilidad de que el Gobierno no quiera llevar Presupuestos a las Cortes este año, "teniendo por delante todo el año entero". "No soy capaz de pensar que esa pueda ser la línea de actuación del Gobierno, nos gustaría que trajera unos PGE y los trajese cuanto antes", ha apostillado.

ACTUALIZACION DE PENSIONES

Por otra parte, preguntado por la postura de Ciudadanos respecto a la revalorización de las pensiones, Gutiérrez ha respondido que desde la formación 'naranja' están "de acuerdo en que las pensiones deben actualizarse hacia arriba", ya que "no cabe que sea de otra manera".

"Estamos a favor de que suban y haya una actualización, seguramente que sea superior del 0,25%, podrá ser", ha apuntado el dirigente 'naranja', quien no obstante ha relegado al "consenso" que se alcance en el Pacto de Toledo del Congreso para determinar la revalorización de las pensiones.

"Para poder afrontar la subida de las pensiones, que es necesaria hay que poner medidas reales y eficaces que se puedan pagar, es fácil proponer subir 20.000 millones el Fondo de compensación para las pensiones, pero se trata de ver cómo afrontar esa subida", ha agregado.

