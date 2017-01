(Ampl.) Mapfre considera que el sector asegurador se tiene que consolidar "sí o sí", pero no ve urgencia

27/01/2017 - 13:16

El presidente de Mapfre, Antonio Huertas, ha afirmado que el sector asegurador "se tiene que ir consolidando sí o sí" y que la compañía seguirá "con interés" las operaciones que se puedan producir, aunque ha señalado que no hay urgencia para comenzar ese proceso.

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

"No nos aprieta nadie para proceder a esa consolidación", ha indicado el presidente de MAPFRE (MAP.MC )durante su intervención en un encuentro informativo organizado por Europa Press.

Huertas considera que "160 compañías de seguros y cuarenta y tantas mutuas de seguros son muchas compañías en este país" y se ha preguntado "cómo muchas pueden sobrevivir en un entorno cada vez mas complejo, más exigente, que demanda muchos recursos de gobierno".

A pesar de que Mapfre, "como cualquier otra compañía", miraría "con interés" cualquier proceso que se pudiera producir, Huertas considera que en este momento "no hay interés", ya que "no hay claramente nada importante que apriete el zapato a las compañías pequeñas".

"Si se viera claramente que fuera una necesidad para proteger el interés del consumidor y garantizar la solvencia de esas compañías, cualquiera de nosotros (las grandes compañías del sector) miraría con cariño, con mucho cariño, la posibilidad de ser parte activa de ese proceso", ha añadido.

En declaraciones a los medios tras el encuentro informativo, el presidente de Mapfre ha señalado, además, que "no hay previsión de que se vaya a iniciar ese proceso de consolidación a corto o a medio plazo".

CESCE SE DEBERÍA PRIVATIZAR

Preguntado sobre la posibilidad de que Mapfre integrara Cesce en caso de privatización, Huertas ha señalado que la compañía "en sí misma no tomaría la decisión", ya que debería hacerlo Solunion, su empresa de seguros de crédito.

En la pasada legislatura, el Gobierno aplazó sus planes de privatización de la compañía pública que ahora preside el exsecretario de Estado de Comercio Jaime García-Legaz por el escenario político y la complejidad de las ofertas.

"Por error no se privatizó, se perdió una buena oportunidad de que pasara a manos privadas, que es donde debe estar con una actividad como esa, porque compite en gran parte de su actividad con otras aseguradoras privadas", ha señalado Huertas, que manifiesta no saber "si ahora habrá oportunidad de hacerlo". Según ha dicho, por ahora "no hay ruido alguno" sobre los planes del Gobierno de retomar el proceso.

Por otro lado, tras el acuerdo con la gestora francesa Carmignac, Huertas ha manifestado que Mapfre buscará "más alianzas" en otros mercados para desarrollarse en la actividad de gestión de activos. "Estamos en ello", ha añadido.

OPORTUNIDADES TRAS EL 'BREXIT' Y EXPECTATIVA ANTE TRUMP

El presidente de Mapfre ha señalado que el proceso de salida de Reino Unido de la Unión Europea, conocido como 'Brexit' es "muy preocupante" para el país y para el continente, aunque ha destacado que puede dar lugar a "oportunidades magníficas".

"De las desgracias no conviene nunca aprovecharse, pero detrás de una mala decisión política puede haber una magnífica oportunidad empresarial para muchos sectores y actividades e, incluso, países como España, que si es capaz de ponerse el primero en la fila puede recibir grandes ventajas de esa situación", ha apuntado.

Según Huertas, la aseguradora no tiene "en el horizonte" invertir más en Reino Unido tras la adquisición del edificio Dixon House, en Londres, pero la compañía está "siempre abierta a oportunidades", y "el hecho de que esté dentro o fuera de la Unión no cambia esa visión".

En relación con Estados Unidos, Huertas ha dicho que el presidente del país, Donald Trump, lleva pocos días en el cargo y aún no se conocen las líneas de su política económica.

No obstante, ha advertido que "lo que el seguro no puede aceptar es vivir en situación de incertidumbre y volatilidad producida por decisiones que no se entienden o no son transparentes", ya que este sector trabaja con la "previsibilidad".

El directivo considera que Verti, su compañía de venta directa de seguros de automóviles y de hogar, representa "un gran aporte para la organización" y en Estados Unidos "lo será en muy poco tiempo". Por ello, ha indicado que "en absoluto" se frenará el lanzamiento en el país anglosajón de la marca.

MANTIENE SUS OBJETIVOS

El presidente de Mapfre ha puesto en valor el avance experimentado por la acción de la aseguradora, que tras la junta de accionistas del año pasado ha "duplicado su valor", pero porque previamente estaba "muy mal". "El valor anterior no tenía sentido", ha reconocido.

"Estamos muy firmes, nuestro proyecto continúa avanzando", ha apuntado Huertas, quien ha refrendado que el plan estratégico a 2018 de la compañía "continúa con todos sus objetivos plenamente en marcha".

En concreto, la aseguradora espera alcanzar unos ingresos de 31.000 millones de euros hasta 2018 y situar su 'payout' entre el 50% y el 65% de sus beneficios para entones. Pretende colocar su ROE promedio en, al menos, el 11% al final de este periodo y colocar la rentabilidad por dividendo próxima al 5%.

Preguntado por si el grupo ha cruzado la barrera de los 750 millones de euros de beneficio al cierre de 2016, el directivo ha señalado que los resultados de la compañía a septiembre de 2016 fueron "muy positivos" y "nada implica o nada ha ocurrido en el mundo ni en Mapfre que pueda ser diferente a lo que ha ocurrido en los últimos meses previos al cierre del tercer trimestre".

