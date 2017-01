Economía/Finanzas.- Angel Cano y Manuel Galatas, exdirectivos de BBVA, invierten en The Crowd Angel

br /> MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

La plataforma de equity crowdfunding The Crowd Angel ha captado 500.000 euros en una ronda de financiación en la que han entrado como inversores de la compañía el exconsejero delegado de BBVA Angel Cano y el exdirector general del BBVA en Asia y Turquía Manuel Galatas.

En un comunicado, la compañía informa de que en esta ampliación de capital también han participado los inversores actuales, Inveready y Cube Investments, dos de los principales grupos de capital riesgo en España, y el consultor financiero Juan Manuel García, que también entra en el accionariado de The Crowd Angel en esta ronda de financiación.

Con esta ampliación de capital, la empresa fundada por Ramón Saltor quiere posicionarse como "el actor protagonista" del equity crowdfunding en España, un mercado que afirma está dando mucho que hablar en países como Estados Unidos o Alemania.

The Crowd Angel es una plataforma que permite a inversores privados convertirse en accionistas de proyectos tecnológicos del país en fases iniciales, que ha cerrado ya 17 operaciones y lleva invertidos 4,3 millones de euros en startups españolas.

La empresa señala que Cano y el resto de nuevos inversores conocieron la plataforma como usuarios y vieron en ella "una buena solución para dar acceso a inversores particulares a la inversión en empresas tecnológicas en fases iniciales".

Por ello, apunta que, tras utilizar The Crowd Angel como vehículo para invertir en algunas de sus operaciones como Shopery y Mabrian, se pusieron en contacto con el fundador de The Crowd Angel.

"Buscaba una herramienta que me ayudase a seleccionar en qué proyectos invertir y que me proporcionase un seguimiento a posteriori sin yo tener que preocuparme excesivamente, ahí encontré The Crowd Angel", afirma Cano.

En este sentido, defiende que el crowdfunding "democratiza la inversión en start-ups" y permite a un mayor número de inversores particulares poder hacerlo como alternativa para rentabilizar una parte de los ahorros". "Veo un gran potencial de crecimiento en el sector, y he querido apostar por The Crowd Angel por su seriedad y rigurosidad en el análisis y seguimiento de sus operaciones" añade.

Por su parte, Saltor asegura que "esta ronda permitirá ampliar el equipo para crecer tanto en número de operaciones como en servicio al inversor, y así consolidar la posición de líder en España". "Contar con inversores así ha sido un gran reconocimiento al trabajo hecho hasta ahora y estoy seguro que nos aportarán mucho conocimiento para lograr los objetivos de este año", agrega.

PUBLICIDAD