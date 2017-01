Mapfre advierte de que las pensiones futuras “podrán no ser suficientes si no hacemos algo”

27/01/2017 - 9:57

- Aboga por sistemas "casi obligatorios" de ahorro que actúen de complemento

- Rechaza incrementar las cotizaciones sociales de las empresas

MADRID, 27 (SERVIMEDIA)

El presidente de MAPFRE (MAP.MC ) Antonio Huertas, advirtió este viernes de que las pensiones en el futuro "podrán no ser suficientes si no hacemos algo" y añadió que "debemos trabajar para poder facilitar que eso no sea un problema para el futuro" a través de mecanismos "casi obligatorios" de ahorro que actúen como complemento de la pensión.

Así lo indicó Huertas en un acto informativo organizado por Europa Press, donde afirmó que el futuro de las pensiones "es un grave problema social" y defendió el derecho de las aseguradoras a hablar de ello pese a ser parte interesada.

A este respecto, explicó que en Mapfre se aplica un sistema de ahorro para la jubilación en el que la empresa aporta dos euros por cada uno que aporta el trabajador.

Además, reveló que en su caso empezó a ahorrar para la jubilación cuando tenía 27 años con una aportación mensual equivalente a lo que ahora serían unos 25 euros.

En cuanto al sistema de pensiones, indicó que "es totalmente viable y sostenible", aunque precisó que su sostenibilidad "no implica el mantenimiento del sistema de prestaciones actuales".

En esta línea, hizo referencia a un estudio reciente elaborado por Mapfre en el que se revela que el 81% de los ciudadanos cree que su pensión no será suficiente y que el 60% espera cobrar menos de 900 euros de pensión.

Por ello, abogó por comenzar "en los próximos meses" a tomar medidas, por lo que valoró los trabajos que lleva a cabo en estos momentos la Comisión del Pacto de Toledo.

"Tenemos un problema y tenemos que actuar", reiteró Huertas, quien rechazó que se pueda plantear un incremento de las cotizaciones sociales de las empresas.

(SERVIMEDIA)

27-ENE-17

JBM/caa

PUBLICIDAD