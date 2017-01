Alemania y China 'traman' una alianza comercial para contrarrestar a Trump

13/14 Que m linformado estás. ¿Trump no pactará con la corrupción? No necesita hacerlo. Él es la corrupción. Supongo que el timo de la Universidad Trump a ti no te suena. Por citar solo uno. Y sobre chanchullos, me imagino que su secrecía sobre los impuestos que ha pagado (o dejado de pagar) no te dicen nada tampoco. ¿Algo que decir sobre los banqueros de dudoso pasado en su gabinete? ¡Ah, ya! Me lo imaginaba. ¿Es un ignorante orangután tu paladín? Hablemos en dos años.