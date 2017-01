Más proteccionismo: la guerra del pollo entre Sudáfrica y la UE amenaza los intereses comerciales de España

El proteccionismo me parece mal, pero sí estaría bien que se exigiera a todos los productos que entran en la UE los mismos controles y exigencias fito-sanitarias que se hace a los agricultores de aquí. Y no solo en el producto final, sino en su elaboración. O sea, mismas prohibiciones de ciertos pesticidas, fertilizantes, ... y lo mismo para la indústria.



A partir de aquí, con las mismas garantías que un producto made in EU, que compitan todos con el mejor producto al mejor precio. Pero eso no es así por desgracia.