Economía/Finanzas.- La CNMV alerta de diez 'chiringuitos' financieros en Reino Unido, Dinamarca, Luxemburgo y Malta

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido de la existencia de diez entidades no registradas y que no pueden prestar servicios de inversión en Reino Unido, Dinamarca, Luxemburgo y Malta.

En concreto, el supervisor ha alertado de que Go 4 UK Loans ('www.go4ukloans.co.uk'), Right Capital Partners Limited ('www.rightcapitalpartners.com'), Ono Ventures, UK Money Lenders y Business Grants and Loans ('www.ukgrants.org.uk') no están registradas en su homólogo británico, la Financial Conduct Authority (FCA).

Asimismo, el supervisor danés, la Danish Financial Supervisory Authority (DFSA), ha advertido sobre las entidades Techoption ('www.techoption.com'), 23 Traders ('www.23traders.com') y Titan Trade ('www.titantrade.com').

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), responsable de la supervisión de los mercados en Luxemburgo, ha advertido de que Ebel & Partners Luxembourg ('www.ebelundpartners.com') no puede prestar servicios de inversión.

Por último, la Malta Financial Services Authority (MFSA) ha alertado de que la web 'www.fxddtrade.com' no tiene ninguna vinculación con la entidad debidamente registrada de similar denominación.

Además, la CNMV ha indicado que existe una advertencia del regulador fránces, la Autorité des marchés financiers (AMF) sobre la comercialización en el país galo del producto de inversión alternativa 'Viagefi 6 Limited' que no cuenta con la debida autorización.

