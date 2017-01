El Gobierno de May presenta el proyecto de ley para activar el Brexit a finales de marzo

Davis afirma que el trámite parlamentario se ajustará a la hoja de ruta

El ministro del Brexit, David Davis, ha presentado el proyecto de ley en la Cámara de los Comunes que da los poderes necesarios a la primera ministra Theresa May para activar el artículo 50 del Tratado de Lisboa. El Gobierno mantiene su intención de iniciar las negociaciones el 31 de marzo. l Reino Unido se enfrenta a un desafío constitucional sin precedentes: May contra la soberanía del Parlamento

El proyecto de ley, nombrado Unión Europea Ley 2017 (Notificación de retirada), indica que "confiere el poder al primer ministro de notificar a la Unión Europea, bajo el artículo 50.2 del Tratado de la Unión Europea, la intención del Reino Unido de salir de la Unión Europea".

Contiene sólo dos artículos: "El primer ministro puede notificar, en virtud del artículo 50.2 del Tratado de la Unión Europea, la intención del Reino Unido de retirarse de la unión" y que el primer artículo estará por encima los Tratados de Adhesión a las Comunidades Europeas.

El responsable en presentar el documento en la Cámara de los Comunes ha sido el ministro del Brexit, David Davis, que ha indicado que el Gobierno de May mantiene la hoja de ruta, tras la sentencia del Tribunal Supremo de someter la decisión a la votación del Parlamento Británico. El político ha señalado que los trámites parlamentarios no superará el 31 de marzo, fecha límite fijada por May para iniciar las negociaciones con la Unión Europea.

A principios de esta semana, el Tribunal Supremo británico dictaminó que el Gobierno debe obtener la aprobación parlamentaria para activar el artículo 50.

Los partidos de oposición han manifestado que van a tratar de modificar la el proyecto para que el Gobierno ofrezca más detalles de sus planes para el Brexit, que podría dilatar el proceso.

El proyecto de ley será debatido durante dos días la próxima semana y otros tres días entre las 6 de febrero y el 8 de febrero.

