Los países que 'tiemblan' al oir hablar de los aranceles de Donald Trump

Primero, hasta 1913, fecha en la que se inventa la FED y se implementa el sistema de banca de reserva fraccionaria (por no llamarlo judio), es a la vez el año en el que el gobierno federal pasa a financiarse por un lado con deuda y por otro con el IRS (aqui IRPF), en ese momento el IRS era del 7% y por supuesto sólo para los ricos (cuesta creer que en España el IRPF se inventó en 1978 y el IVA en 1986).



Entonces, lo que los republicanos quieren es volver al sistema anterior a la creación de la FED, quizás incluso se propongan eliminar la FED (Significativo es que Trump ha colgado un cuadro de Andrew Jackson en el despacho oval).



Es Trump un proteccionista neto? No. No lo es, de hecho está llegando a un acuerdo con Reino Unido de libre comercio... (Qué curioso, justo antes de invocar el articulo 50 -Jaque mate UE-).



En realidad Trump está en contra de todo trato que produzca una balanza comercial negativa, especialmente cuando los productos que se importan son de consumo y no bienes de capital.



Dice el artículo que esta politica tiene el peligro de fortalecer la moneda. No creo. En cuanto se acabe el patron petrodolar los dolares fluirán hacia USA contrarrestando el efecto recesivo.