El cambio demográfico golpeará con mucha más fuerza a España que al resto de Europa

La única solución es la Inmigración controlada, algo que España no sabe ni lo que es y que el resto de Europa si ha sabido desarrollar. Las politicas de natalidad son un error porque el mundo está sobrepoblado y lo que tenemos que hacer es tener una posición internacional y darles un proyecto de vida a muchas personas que lo necesitan. Nosotros les podemos ofrecer mucho, pero si lo analizamos seriamente ellos también nos ayudan a corregir nuestros desequilibrios. Yo se que ha muchos en el fondo les produce rechazo la inmigración, pero tanto es el rechazo que prefieren no tener inmigración a cambio de que sus padres NO COBREN una pensión digna??? Seguro que no, pero la inmigración tiene que ser controlada y bien gestionada de lo contrario será un foco de rechazo tanto para los españoles como para los inmigrantes que se sienten rechazados. Hay que mirar a Europa y aprender mucho, pero mucho.