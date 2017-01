El 'paraíso fiscal' del concesionario: el 76% de los coches que se venden no pagan Impuesto de Matriculación

QWERT se pilla antes a un mentiroso que a un cojo. Eso que dices es sencillamente mentira. En primer lugar porque ningún inspector admite una deducción al 100% del IVA de los coches de empresa. He visto hasta pegas en la deducción del IVA de las furgonetas de una empresa de reparto. Es en los recursos cuando uno consigue una deducción del 100% y sólo en casos contadísimos (normalmente camiones y furgonetas). Y en segundo lugar porque un mercedes no te lo van a admitir ni con deducción parcial de IVA. Todas las compras de vehículo efectuadas por empresas se investigan ya que superan los 3000 euros y hay obligación de declararlo en el 347. Y un mercedes te garantizo que no pasa ni con deducción parcial de IVA y aunque el adquirente sea representante de comercio.



Así que tómate una tila y piensa en la próxima noticia en la que vas a decir autónomo, caca, culo, pedo, pis.