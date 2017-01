Baleares recuerda que no representa a Cataluña en financiación

Uno de los presuntos aliados de Cataluña para reclamar una mayor financiación junto con la Comunidad Valenciana le ha dado la espalda.

El economista Guillem López Casasnovas, que preside la comisión bilateral entre Baleares y Cataluña para la mejora de las relaciones económicas, fiscales y financieras, ?solo? llevará propuestas de Baleares al comité de expertos entre el Gobierno y las comunidades autónomas para preparar un nuevo modelo de financiación autonómica. Casasnovas subrayó que no llevará propuestas de Cataluña, comunidad que no tendrá representante en la Comisión, según explicó. Aunque él sí dará cuenta en el marco de la comisión bilateral, de lo que pase en el comité a la Generalitat.

El economista fue claro en este asunto, "la Generalitat no manda a nadie a la comisión de expertos y yo no voy a ir con propuestas de Cataluña", pero no descartó, "trasladar" lo que ocurra en la Comisión como un relato personal en la comisión Baleares-Cataluña.

Fuentes de la Generalitat han mantenido que no enviarán a ningún representante al comité de expertos por la financiación, y han coincidido en que Casasnovas "no es representante" de Cataluña.

Precisamente el presidente catalán, Carles Puigdemont, explicó ayer desde el Parlament que renuncia a involucrarse en una reforma del sistema de financiación, pero no a defender Cataluña: "No renunciamos a ningún euro que pertenezca a los catalanes".

