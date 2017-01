Martin Wolf: "Se va a producir un colapso del libre comercio que no beneficiará a nadie"

"Los que rodean y aconsejan a Trump creen en teorías falsas"

Martin Wolf, editor jefe del Financial Times

Martin Wolf, economista y editor jefe del Financial Times, cree que la dura postura que está adoptando Donald Trump contra el comercio internacional se debe a que el presidente de EEUU se ha rodeado de 'expertos' que creen en teorías "prácticamente falsas". Al final, si las medidas que adopta el Gobierno de Donald Trump continúan por el camino del aislacionismo "se producirá un colapso del libre comercio que no beneficiará a nadie, ni siquiera a EEUU", sentencia Wolf. | Trump firma la orden ejecutiva para renegociar el NAFTA y abandonar el TPP

Wolf señala en su columna en el Financial Times que el equipo de Tump "cree, por ejemplo, que como IVA no se aplica a las exportaciones es una subvención a las mismas. Pero esto no es así: los bienes estadounidenses vendidos en la UE pagan IVA al igual que los productos europeos; al igual que los bienes europeos vendidos en EEUU pagan el impuesto sobre ventas. En ambos casos no existe distorsión entre los bienes domésticos y los importados, los aranceles son la única distorsión sobre los precios relativos".

Teorías "casi falsas"

Por otro lado, esos 'expertos' creen que una política comercial u otra puede determinar el déficit por cuenta corriente de un país sin afectar a otros indicadores.

"Asumen que imponiendo aranceles más altos" pueden acabar con las cifras negativas en la balanza comercial, pero no tienen en cuenta que si se reducen las importaciones caerá la oferta de dólares en el mercado de divisas, al final "las exportaciones de EEUU bajarán hasta que el déficit comercial vuelva a alcanzar el punto de inicio".

"La protección sólo ayudará a unas empresas empeorando la situación de otras. Las propuestas de Trump parecen conducir hacía la resurrección de una economía muerta, pero lo cierto es que la protección acabará convirtiendo a EEUU en un destino poco atractivo para la inversión extranjera. Esta no parece una estrategia sana", asegura Wolf.

Este experto hace alusión a un trabajo del Peterson Institute for International Economics, que sostiene que una guerra comercial contra China y México (suponen un cuarto de todo el comercio de EEUU) podría destruir hasta 4,8 millones de puestos de empleo en el sector privado de EEUU. "La interrupción de las cadenas de suministro sería un problema especialmente grave".

Para concluir la columna, Wolf cree que "la retórica de 'América Primero' se lee como una declaración de guerra económica. EEUU es muy poderoso. Pero ni aún así puede creer que logrará hacer su propio camino solo... El resultado más probable es el colapso del libre comercio para todos... Eso no beneficiaría a nadie, ni siquiera a Estados Unidos".

PUBLICIDAD