Las jubilaciones vuelven a aumentar: crecieron un 6% en el año 2016, hasta máximos desde 2013

Todos los días me pregunto donde están esos inmigrantes que nos van a pagar la pensión a todos, eso que nos decían los Ministros de Empleo (Corbacho, Fatima, etc). Pues la verdad es que los veo por las esquinas a muchos, otros en las terrazas de bares y sellando el paro la mayoría. Claro que aqui en España el que viene a trabajar y termina su trabajo se queda, no como en otros paises, que tienen que regresar. A veces hasta me gusta Trump.