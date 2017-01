Once autonomías tienen ya experto para la financiación

Los nacionalistas catalanes 'plantan' otra vez a Sáenz de Santamaría

Once comunidades autónomas han comunicado ya al Gobierno Central el nombre del experto que les representará en la comisión sobre la reforma de la financiación autonómica. Lo anunció ayer la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría durante su comparecencia a petición propia en la Comisión General de las comunidades autónomas del Senado para dar cuenta de los acuerdos de la última Conferencia de Presidentes.

A raíz de esos pactos, el Gobierno ha decidido nombrar a un Comisionado que se encargue personalmente del problema del reto demográfico y que hará de interlocutor entre el Estado, las autonomías y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Sáenz de Santamaría, que puso en valor los pactos alcanzados en esa cita y el "hito" que supuso la reunión, quiso dar cuenta de los avances en las materias acordadas. Así reveló que once de las autonomías de régimen común han comunicado ya al Ejecutivo de Mariano Rajoy el nombre del sabio que les representará a la hora de abordar el nuevo modelo de reparto y confió en que el resto de regiones hagan lo propio antes de que concluya esta semana.

La comisión iniciará sus trabajos antes del plazo de un mes y elevará sus conclusiones al Ministerio de Hacienda, para que éste las presente al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Otros avances iniciados

La vicepresidenta dio a conocer cómo marchan el resto de acuerdos que el Ejecutivo alcanzó con las autonomías en la pasada Conferencia de Presidentes. Destacó que en febrero se reunirá la Conferencia Sectorial de Empleo para aprobar el reparto de fondos con que reactivar las políticas activas de empleo. El día 22 de ese mismo mes se convocará el Consejo de Unidad de Mercado; mientras que las autonomías debatirán sobre educación y violencia de género en la Cámara Alta entre febrero y marzo.

El debate político, sin embargo, fue más allá. Los portavoces de los grupos independentistas catalanes, ERC y PDeCAT "plantaron" a la número dos del Ejecutivo y no solo no asistieron a comisión, sino que además dejaron claro -en una intervención previa ante los medios de comunicación- que no piensan asistir a los grupos de trabajo sobre financiación.

Precisamente, los senadores catalanes Xavier García Albiol (PP) y José Montilla (PSOE) lamentaron la ausencia previa de los líderes catalán y vasco, Carles Puigdemont e Íñigo Urkullu, en el último cónclave autonómico. En concreto, el senador socialista habló de "error" que atribuyó a la desconfianza generada por los años de mayoría absoluta del PP.

García Albiol cargó contra Puigdemont y le acusó de plantar en realidad a los catalanes, que atraviesan una situación difícil. Pese a las ausencias, Sáenz de Santamaría puso en valor que la Conferencia fuera una de las primeras reuniones de los cien primeros días del Gobierno de Rajoy lo que, en su opinión, es el exponente más claro del diálogo territorial que se proponen poner en marcha.

