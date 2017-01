El PSOE augura "pensiones de miseria" en el año 2050

Me permito recordarles a todos los paganos, es decir todos los trabajadores a los que se les obliga a cotizar a la SS, que ellos no están pagando para SUS pensiones, sino que están para pagar las de los pensionistas de hoy.



Ese pago no genera más derecho en el futuro que a cobrar.... algo. No hay cantidad fijada en función ni de lo que pagues ni por el tiempo que lleves pagando. Eso lo decidirán los políticos en el momento en el que llegues tu a tener que cobrar..... lo que sea.



Es lo que tiene un sistema de reparto. Depende de la cantidad de paganos lo que vayan a cobrar los que reciben las prestaciones. Y como ahora nos da por vivir más tiempo.... Lo mismo hay que hacer algo.



Una solución sería la eutanasia... que alguien la está promoviendo por ahí.



Pero lo verdaderamente justo es que cada uno no de nosotros pudiéramos hacernos un plan de pensiones obligatorio con ese porcentaje que nos quita el estado de nuestro sueldo bruto, que incluye, no lo olviden, la parte que “paga la empresa a la SS”, como si el resto lo pagaran los políticos que nos dicen que nos quien cuidar desde la cuna hasta la sepultura, dejando un porcentaje para aquellos que, por las razones que sean, no han podido cotizar lo suficiente.



Eso sería lo justo.



¿Por qué no se va por ahí?



Porque entonces el político no tiene en sus manos un arma tan importante como las pensiones para usarla unos contra otros. Sobre todo los socialistas.... Si tú te puedes permitir vivir sin el estado.... ¿qué les queda a ellos?