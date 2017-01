La Justicia estadounidense enseña cómo esconder 20 millones de dólares bajo el colchón

Parece un tópico todo aquello de guardar el dinero debajo del colchón, pero la Oficina del Fiscal de Boston ha difundido una imagen de un delito para demostrar hasta qué punto puede ser real: han encontrado 20 millones de dólares bajo un colchón para blanquear capitales.

La Justicia investigaba un caso de lavado de dinero relacionado con el fraude global de 3.000 millones de dólares de TelexFree, que habría utilizado un esquema piramidal.

Así, cuando irrumpieron en el apartamento de Massachusetts del brasileño Cleber Rene Rizerio Rocha descubrieron 20 millones de dólares en el colchón y en el somier.

Photo of $20M seized in box spring following arrest of Brazilian national in scheme to launder proceeds of TelexFree https://t.co/ulmFXtI9mr pic.twitter.com/0MTHxjaVZL