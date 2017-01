La crisis económica castiga la riqueza y la renta de los hogares más jóvenes y más pobres

Lógico. Es lo que tiene el socialismo, que siempre castiga a los más pobres impidiéndoles trabajar y ganar dinero. Si los 5 partidos socialistas de España (PP, PSOE, Cs, IU y Podemos) se dedican a robar los impuestos de los ahorradores, pues no se ahorra y se genera menos empleo. Si se dedican a robar a las empresas, pues las empresas adoptan estrategias de supervivencia y despiden gente. Si se dedican a robar las herencias pues las empresas fallecen con la primera generación. Si se dedican a subir como posesos las cuotas a la seguridad social pues no se contrata gente. Si se dedican a subir el SMI pues no se contrata gente que rinda poco (justamente los pobres). Si prohiben la enseñanza concertada pues los pobres no tienen más remedios que ser unos fracasados perpetuos al ser recluidos en los centros de reeducación marxistas, las ikastolas públicas. Y así el socialismo sólo puede generar más pobreza y jamás generarla, independientemente que se trate del socialismo de ZP, de Rajoy, de Rivera, de Iglesias o de Garzón.