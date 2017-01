El círculo de empresarios alerta de que habrá que bajar las pensiones “enormemente” si no se lleva a cabo una reforma

24/01/2017 - 12:51

El presidente del Círculo de Empresarios, Javier Vega de Seoane, alertó este martes de que “si no se lleva a cabo una reforma necesaria habrá que bajar enormemente las pensiones porque el sistema está reventado y es insostenible”.

Así lo afirmó durante su intervención en el desayuno informativo ‘Reformas pendientes para hacer de España un país más competitivo’, organizado por el Club Diálogos para la Democracia e Ibercaja.

Vega de Seoane apuntó que España tiene un sistema de reparto en pensiones, de tal forma que el pensionista cobra del trabajador que está activo. “Ahora entra más gente a cobrar de las pensiones y hay menos gente trabajando”.

En este sentido, señaló que España tiene un problema demográfico “muy grave”, por lo que “habría que fomentar más la natalidad”. Así, “la esperanza de vida está aumentando y la gente vive más tiempo, por lo que aumenta el número de personas que cobran pensión aumenta considerablemente”.

El responsable del Círculo de Empresario recordó que el año pasado España tuvo un déficit de 18.000 millones, “que no tuvo ningún efecto en las Cuentas del Estado porque teníamos la famosa hucha, pero este año ya se acaba”. Por tanto, “en el año 2018 el déficit que tengamos irá directamente al déficit del Estado”.

Ante esta situación, Vega de Seoane afirmó que “habría que intensificar las reformas paramétricas que ya se hicieron hace dos años”. Es decir, “elevar la edad de jubilación, tener en consideración un periodo más largo de la vida del trabajador o toda su vida trabajando para hacer el cálculo de las pensiones, además de la necesidad de complementar ese sistema de reparto por un sistema de capitalización”.

De esta manera, “el trabajador y la empresa durante toda su vida irían creando un fondo para que cuando el trabajador termine la vida laboral y se jubile, además de tener por parte del sistema una cantidad como tiene hasta ahora, tenga un complemento que provenga de este sistema de capitalización”, aclaró.

En este sentido, el presidente del Círculo de Empresario comentó que “si no lo hacemos así, no es que vaya a quebrar el sistema de pensiones, lo que pasa es que tendrán que bajar enormemente las pensiones, porque si no bajan las pensiones, el sistema será absolutamente insostenible”.

Por tanto, “es absolutamente necesario que, con mecanismos de responsabilidad, se analice el problema real y se ponga en marcha una reforma que nos lleve a un sistema que sea sostenible”.

Por último, Vega de Seoane anunció que mañana aprobarán en su Junta Directiva una toma de posición que presentarán el próximo día 1 de febrero ante los medios de comunicación.

En ella, expondrán sus ideas sobre las reformas necesarias en el sistema de pensiones, “que espero sean escuchadas con atención por las personas que participan en el Pacto de Toledo y que tienen que proponer estos cambios estructurales”, concluyó.

