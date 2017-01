Reino Unido se enfrenta a un desafío constitucional sin precedentes: May contra la soberanía del Parlamento

Yo sinceramente ya tengo meditada mi hoja de ruta a seguir en caso de que este año ganen los ultra derechistas europeos de francia y alemania y la posible destruccion el euro.



En caso de que frente nacional y AfD ganasen, ese mismo dia venderia el 60% - 80% de mis acciones y traspasaria el dinero a dolares a una cuenta de estados unidos, o inglaterra, aun estaria por decidirme si Fells fargo o jp morgan.



Despues, contrataria un fondo de inversion a exposicion renta variable en estados unidos, hasta que consiga expecializarme en ese mercado, (llevo 8 años en esto desde los 15 años).



Una vez consiga estar comodo, entonces operaria alli con mi dinero pero en dolares.



De todas formas tendria que ver si mi banco (santander) me permitiria traspasar mi dinero a una filial de USA que se que tiene, o directamente comprar en dolares un fondo de USA desde mi cuenta en euros.



Yo no se ustedes pero la destruccion del euro me da bastante miedo, y prefiero pagar esos intereses de transacion que luego convertir euros a pesetas.