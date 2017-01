Madrid y Barcelona no quieren ser "parques temáticos": exigen al Gobierno regular el precio del alquiler

y luego cuando pongan un precio máximo pasaran 2 cosas: 1 ) montones de propietarios que no querrán alquilar su piso por esa irrisoria cantidad quitaran sus pisos de alquiler y los dejaran vacios. Con lo que habrá menos pisos disponibles. 2) aumentará muchisimo la demanda de pisos ya que todo el mundo podra permitírselo y querra vivir en barcelona. que pasará pues? que nadie encontrará piso porque habrá una escasez tremenda. y no pueden construir mas porque no hay más terreno. el parquet de viviendas es el que es. Asi que pasado unos años de superescasez la gente se quejará que no hay y pedirán liberar el mercado de nuevo. Y todo por culpa de las ciudades. Por querer centralizar el trabajo y los transportes públicos (TODO ES RADIAL hacia Madrid o Barcelona) pues claro la actividad se concentra y la gente quiere vivir ahí. Si hubiera redes de transporte decentes entre puntos de las áreas metropolitanas pues las empresas se esparcirían más y el trabajo y las viviendas también. Eso y que cada vez hay más humanos y claro. falta sitio.